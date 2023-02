Anhausen

11:26 Uhr

Der neue Hort in Anhausen hat Räume zum Wohlfühlen für die Schulkinder

Plus Fünf Jahre lang hat es gedauert, bis die neuen Räume des Horts in Anhausen im Anbau der Mehrzweckhalle fertig waren. Nun werden die Container weiter benötigt.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

„Für mich als Kind war es schön und lehrreich, aufzuwachsen mit Menschen unterschiedlicher Art oder unterschiedlichen Alters“, sagte die bekannte Kinderbuchautorin Astrid Lindgren einmal. Im neuen KKE-Hort können in schönen Räumen zum Wohlfühlen die Hortkinder und Kinder aus der Mittagsbetreuung der Grundschule Anhausen nun, in ähnlicher Weise wie damals die beliebte Kinderbuchautorin, aufwachsen, toben, spielen und Liebe und Geborgenheit erfahren, so wie Kinder es nach einem langen Unterrichtstag brauchen. Der Diedorfer Verein Kunst + Kultur + Engagement übernahm nun offiziell die Trägerschaft des Horts in Anhausen, der bereits seit Anfang September 2022 aus den gegenüberliegenden Behelfscontainern in das neue Gebäude der Mehrzweckhalle Anhausen gezogen ist.

