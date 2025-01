Die Herzgruppe Diedorf gibt es seit 30 Jahren

Am 11. Januar 1995 fand die erste Übungsstunde der neu gegründeten Herz-Gruppe Diedorf statt. Sie startete damals mit sechs Teilnehmenden in der Mehrzweckhalle in Anhausen. Ins Leben gerufen hatte die Gruppe der Kneippverein Augsburg unter Führung der damaligen Vorsitzenden Karola Wassermann. Als betreuende Ärzte waren Dr. Hansgeorg Reiner – er gehört heute noch dem Verein an – und Dr. Richard Harslem gefunden worden. Die Übungsleiterin Annemarie Harder kam aus Krumbach. Das war vor genau 30 Jahren.

Zwei Jahre später setzte sich die Gruppe vom Kneippverein ab; sie ist seit dem Jahr 1998 als selbstständiger Verein tätig. Die Mitgliederzahl stieg stetig und auch die Zahl der Teilnehmenden an den Übungsstunden wurde immer mehr. Vor Corona war in zwei Gruppen geturnt worden, danach kam es wie bei vielen Vereinen zum Einbruch. Denn während der Corona-Zeit konnte nicht trainiert werden. Inzwischen hat sich die Herzgruppe davon erholt. „Die Zahl der Vereinsmitglieder ist wieder angestiegen und auch die Übungsstunden sind wieder sehr gut besucht“, berichtet Annemarie Harder, die den neuen Vorstand, der sich nach Corona zusammengefunden hat, leitet. Wertgelegt werde auf ein aktives geselliges Miteinander, erzählt sie. Wanderungen, Ausflüge, Sommerfeste, Vorträge und Weihnachtsfeiern sorgten übers Jahr hinweg für Abwechslung im Vereinsleben.

Erstes Training in 2025: Mittwoch, 15. Januar

Seit vielen Jahren betreuen die beiden Ärzte, Dr. Hermann Weber und Dr. Hans Trautner, im Wechsel die Übungsstunden. Nach wie vor finden diese jeden Mittwoch in der Mehrzweckhalle in Anhausen statt. Erstes Treffen in diesem Jahr ist am Mittwoch, 15. Januar. Wer Interesse hat, kann sich laut Harder per E-Mail an herzgrupppe-diedorfonline.de wenden oder auch unter der Telefonnummer 08282/1542 informieren. (AZ)