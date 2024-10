Linker Außenspiegel an Audi in Anhausen beschädigt

Der linke Außenspiegel eines Audi Q8 E-tron ist am Sonntag in Anhausen von Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, stand der Wagen im Zeitraum zwischen 12.30 und 13.30 Uhr am Gasthof Traube. Der Fahrer bemerkte den Schaden, als er zu seinem Auto zurückkam. Ob es sich um eine Unfallflucht oder eine vorsätzliche Sachbeschädigung handelt, konnte noch nicht geklärt werden. (AZ)

