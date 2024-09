Unbekannte wollen in Haus in Anhausen einbrechen

Unbekannte versuchten offenbar in ein Haus in Anhausen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, war eine Familie in der Zeit zwischen dem 20. August und 3. September im Urlaub. In dieser Zeit wurde versucht, die Eingangstüre zu dem Haus in der Ringstraße aufzuhebeln. Entsprechende Spuren seien ersichtlich, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzt sie auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum und genannten Ort wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291-18900, melden. (kinp)