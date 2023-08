Interview

"Twilight"-Synchronsprecherin aus Neusäß: "Ich stand ehrfürchtig hinter der Bühne"

Plus „Twilight“ ist eine der erfolgreichsten Film-Trilogien. Annina Braunmiller-Jest, die Synchronsprecherin von Bella, spricht über den „Twilight“-Hype und toxische Beziehungen.

Von Bianca Dimarsico

Frau Braunmiller-Jest, Sie sprechen Bella Swan in „Twilight“. Wie sind Sie an diese Rolle gekommen?



Annina Braunmiller-Jest: Während ich meine erste Hauptrolle eingesprochen habe – Demi Lovato in „Camp Rock“ – kam der erste „Twilight“-Trailer. Auf den wurde ich besetzt. Der Filmverleih fand, meine Stimme passt zu dem Gesicht, und das war’s. Ich bekam die Rolle ohne Casting, da war auch etwas Glück dabei.

Haben Sie geahnt, dass der Film so erfolgreich wird?



Braunmiller-Jest: Nein, das hat niemand geahnt. Das Witzige war, dass ich mir erst nach der Trailer-Synchronisation dachte: Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In einer Buchhandlung standen dann überall die „Twilight“-Bücher. Als ich die Zusage für den Film hatte, habe ich alle Bücher gelesen.

