"Ansprechpartner für alles im Dorf" - Sind ehrenamtliche Bürgermeister noch zeitgemäß?

Eigentlich ist Markus Stettberger Betriebsrat. 35 Stunden in der Woche arbeitet er bei einem großen Unternehmen im nördlichen Landkreis Augsburg. Feierabend ist für ihn an den meisten Tagen aber noch nicht, wenn er den Betrieb verlässt. Dann wird Stettberger zum Marktleiter des Johannimarkts, zum Projektleiter oder einfach zum „Ansprechpartner für alles.“ So beschreibt er seinen Job als ehrenamtlicher Bürgermeister in Allmannshofen. Stettberger ist einer von 17 ehrenamtlichen Rathauschefs der 46 Gemeinden im Landkreis. Sie berichten von zunehmender Verantwortung und Belastung im Job. Landrat Martin Sailer meint: „Der ehrenamtliche Bürgermeister ist aus der Zeit gefallen.“ Muss sich das Amt verändern?

