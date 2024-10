Arbeiter klemmt seine Hand bei Reperaturarbeiten ein

Ein 58-jähriger Arbeiter einer Firma an der Rudolf-Diesel-Straße in Langweid am Lech reparierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 03.50 Uhr ein Förderband. Beim Gurtausrichtung verfing sich ein Handschuh im laufenden Förderband. Dabei zog es ihm die linke Hand in die Maschine. Ein Kollege bemerkte die Situation und drückte den Notaus. Der 58-Jährige kam mit Quetschungen ins Krankenhaus. (diba)

