Autofahrer mit über einer Promille am Steuer

Viel zu viel Alkohol getrunken hatte ein Autofahrer, der am Donnerstag in Aretsried kontrolliert wurde. Wie die Polizei mitteilt, roch er deutlich nach Alkohol. Der erste Eindruck bestätigte sich bei einem Alkotest. Dieser ergab laut Polizei einen Wert von mehr als einer Promille. Deshalb erwarten den Mann nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro. (kinp)

