Autofahrerin nach Unfall in Aretsried leicht verletzt

Leicht verletzt ist eine 51-Jährige nach einem Unfall im Fischacher Ortsteil Aretsried. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 34-Jährige am Dienstag gegen 18 Uhr den Wagen der 51-Jährigen. An einer Kreuzung in der Zollernstraße, an der Zufahrt zur Firma Müller, krachten die beiden Autos dann zusammen. Der Wagen des 51-Jährigen drehte sich laut Polizei um 180 Grad und rutschte dann rückwärts in einen Acker. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 13.000 Euro. (kinp)

