Barbara schießen: Historische Kanonen in den Stauden

Alte Kanonen aus ganz Mittelschwaben sind am Sonntag im Fischacher Ortsteil Artesried zu sehen. Das ohrenbetäubende Spektakel hat seine Wurzeln im alpenländischen Raum.

Über 50 historische Kanonen aus ganz Mittelschwaben erwarten die Aretsrieder Ortsvereine, wenn sie am Sonntag, 3 .Dezember, wieder ein Barbaraschießen ausrichten. Das ohrenbetäubende Spektakel hat seine Wurzeln im alpenländischen Raum und ist dort in vielen Gegenden fester Bestandteil des Brauchtums im Jahreslauf. Das überregionale Schießen wird zu Ehren der heiligen Barbara veranstaltet, die unter anderem auch als Schutzpatronin der Kanoniere und der Artilleristen verehrt wird. Ihr Gedenk- und Namenstag steht alljährlich am 4. Dezember im Kalender.

Salutschüsse aus gusseisernen Kanonen in Aretsried

Salutschüsse aus den gusseisernen historischen Kanonen werden heutzutage meist nur noch bei Beerdigungen von Kriegsteilnehmern und Soldaten, sowie am Volkstrauertag abgefeuert. Vielerorts übernehmen die Krieger- und Soldatenvereine diesen letzten Gruß im Auftrag der Gemeinden. Absoluten Seltenheitswert hat deshalb das gemeinsame Kanonenschießen aus rund 55 Rohren nach einer genau festgelegten Schussfolge.

Um 14 Uhr beginnt das Barbaraschießen vor dem Verwaltungsgebäude der Molkerei Müller. Jeder Kanonier gibt insgesamt sechs Schüsse ab, die im Zusammenwirken aller Kanonen in verschiedenen Schussvarianten abgefeuert werden. Zunächst einzeln – und zum großen Finale dann in einem gewaltigen synchronen Knall.

Der Eintritt zum Barbaraschießen ist frei. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Im Anschluss an das Schießen treffen sich Teilnehmer und Zuschauer zu Kaffee und Kuchen im Aretsrieder Vereinsheim. (AZ)