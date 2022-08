Aretsried

vor 58 Min.

Bauarbeiter stürzt bei Müllermilch in Aretsried von der Leiter

Auf dem Gelände von Müllermilch in Aretsried hat es am Mittwoch einen Betriebsunfall gegeben.

Eine Fremdfirma will bei Müllermilch in Aretsried ein Tor reparieren. Plötzlich rutscht die Konstruktion ab, und ein 26-Jähriger wird am Kopf verletzt.

Auf dem Gelände von Müllermilch in Aretsried hat es am Mittwoch einen Betriebsunfall gegeben. Dort wollte gegen 10.45 Uhr eine Fremdfirma ein Tor reparieren. Dazu wurde das Tor laut Polizei mittels eines Gabelstaplers leicht angehoben, und ein 26-jähriger Arbeiter löste die Befestigungsschrauben. Bei der letzten Schraube rutschte die Konstruktion ab, und der 26-jährige stürzte von seiner Leiter etwa eineinhalb Meter tief auf den Boden. Der Mann hatte allerdings noch mehr Pech. Beim Sturz schlug er mit dem Kopf ausgerechnet auf den abgelegten Akku eines Akkuschraubers auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog sich der 26-jährige dabei eine Kopfplatzwunde und eine Gehirnerschütterung zu. (thia)

Themen folgen