Diebe stehlen nach dem Dorffest in Aretsried eine Musikbox

Eine Musikbox haben nach dem Dorffest in Aretsried Unbekannte gestohlen. Die "Soundbox 2" war auf dem Spielplatz in der Pankratiusstraße aufgestellt worden. Passiert ist die Tat laut Polizei am vergangenen Sonntag in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr . Als der 32-jährige Eigentümer die Box abholen wollte, war sie spurlos verschwunden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf genau 849 Euro. (thia)

