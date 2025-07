Hoflader erfasst Auto - Fahrer wird leicht verletzt

Nach einem Unfall in Aretsried ist ein Autofahrer leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war er am Sonntagnachmittag in der Arnoldstraße unterwegs. Dort geriet der Fahrer eines Hofladers vermutlich mit seinem Ellenbogen an den Fahrerhebel des Fahrzeugs und fuhr deshalb plötzlich rückwärts, berichten die Beamten. Der Hoflader fuhr gegen die Fahrerseite den vorbeifahrenden VW, wodurch der Autofahrer leicht verletzt wurde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 10.000 Euro. (kinp)

