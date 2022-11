Musikverein Aretsried feiert seine 40 Jahre - und stellt CD vor

Plus Zum Festtag "40 Jahre Aretsrieder Musikanten" kamen rund 350 Besucher in die Fischacher Staudenlandhalle. Gleichzeitig wurde die erste CD der Musiker vorgestellt.

Die Aretsrieder Musikanten zelebrierten ihr 40-jähriges Bestehen mit rund 350 Gästen in der Fischacher Staudenlandhalle. Gleich drei Ereignisse wurden dabei gewürdigt. Denn nicht nur der Verein selbst, auch die Alphornbläser hatten allen Grund zu feiern. Seit 20 Jahren sind sie nun aktiv. Und schließlich stellten die Musiker ihre erste eigene CD vor. Damit bereiteten sie den Besuchern einen kurzweiligen Nachmittag mit Polkas und Märschen.