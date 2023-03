Aretsried

vor 17 Min.

Radlerin stürzt in Aretsried und zieht sich Kopfplatzwunde zu

Eine Fahrradfahrerin ist am Sonntag in Aretsried gestürzt und hat sich eine Kopfplatzwunde zugezogen.

Eine 54-Jährige will in Aretsried an einer Steigung mit dem Fahrrad losfahren. Dabei holt sie zu wenig Schwung und stürzt auf die Fahrbahn.

Eine Fahrradfahrerin ist am Sonntag in Aretsried gestürzt und hat sich eine Kopfplatzwunde zugezogen. Sie musste zur Erstversorgung in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Nach Auskunft der Polizei wollte die 54-Jährige um 15.20 Uhr in der Arnoldstraße/Ecke Weiherweg an der Steigung mit ihrem Fahrrad losfahren. Da sie offenbar zu wenig Schwung holte, fiel sie sofort wieder vom Fahrrad und stürzte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. (thia)

