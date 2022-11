Strebe eines Förderbands fällt Arbeiter in Aretsried auf den Fuß

Ein 38-Jähriger baut in Aretsried ein Förderband ab, als sich in drei Metern Höhe eine Strebe löst.

Glück gehabt hat ein Arbeiter bei einem Betriebsunfall am Mittwoch in Aretsried. Der 38-Jährige war gerade dabei, ein Förderband abzubauen, als sich in drei Metern Höhe eine Strebe löste.

Die Strebe des Förderbandes fiel laut Polizei auf den Fuß des Staplerfahrers. Wie sich nach der Untersuchung durch die Notärztin herausstellte, hatte der 38-Jährige sich nur ganz leicht verletzt. Er wurde vor Ort behandelt und musste nicht in das Krankenhaus. (thia)