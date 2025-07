Weitsichtigkeit im Alter - mögliche Alternativen zur Gleitsichtbrille

Eine der unschönen Begleiterscheinungen des Alters ist schlechteres Sehen. Woran liegt das? Zum Abschluss der 61. Ärztlichen Vortragsreihe gibt die Fachärztin an der Klinik für Augenheilkunde des Uniklinikums, Dr. Isabella Baur, einen Überblick über Krankheiten, die besonders bei älteren Patienten auftreten, und geht darauf ein, was dagegen medizinisch zu tun ist.

Über drei Augendefekte ist in der Vortragsreihe schon berichtet worden: den Grauen Star, den Grünen Star und die altersbedingte Makuladegeneration. Baur bezieht ein viertes Leiden in ihre Betrachtung mit ein, die Alterssichtigkeit, eine Form der Weitsichtigkeit. Nicht in jedem Fall, so Baur, muss bei diesen Defekten oder Alterserscheinungen am Auge operiert werden. Teilweise genügen zunächst auch weniger stark eingreifende Behandlungsmethoden.

Gefährlichste Augenerkrankung ist der Grüne Star

Am gefährlichsten ist der Grüne Star (medizinisch: Glaukom). Dahinter verbirgt sich eine Schädigung des Sehnervs; sie ist nicht heilbar, aber behandelbar. Der Grüne Star äußert sich in blinden Flecken im Gesichtsfeld. Bleibt er unbehandelt, kann er zur Erblindung führen. Da man die Schäden am Sehnerv nicht rückgängig machen kann, ist es sehr wichtig, die Krankheit frühzeitig zu erkennen. Oft ist zu hoher Augeninnendruck die Ursache. Ihn muss man also senken. Das kann durch Augentropfen oder eine OP geschehen.

Beim Grauen Star (Katarakt) handelt es sich um eine Trübung der Linse, die sich hinter der Pupille befindet und das einfallende Licht, das auf die Netzhaut trifft, bündelt. Der Graue Star führt zu verschwommenem Sehen, kann aber durch eine bewährte Operation behoben werden. Dabei wird die getrübte Linse entfernt und eine künstliche Linse ins Auge eingesetzt.

Bei Alterssichtigkeit gibt es Alternativen zu Kontaktlinsen oder Gleitsichtbrille

Unter Makuladegeneration ist eine Schädigung der Netzhaut zu verstehen. Die Netzhaut wandelt Licht in Nervenimpulse um, die es dem Gehirn ermöglichen, ein Bild zu erzeugen. Wenn in ihrem Zentrum Ablagerungen auftreten oder wenn es zu Blutungen kommt, arbeitet sie nicht mehr richtig. Durch beide Prozesse können Sehzellen absterben. Wie beim Glaukom ist auch hier keine Heilung möglich. Die Beeinträchtigung der Netzhaut kann allerdings durch Medikamente verlangsamt oder sogar gestoppt werden.

Die Alterssichtigkeit lässt sich durch eine Brille – gegebenenfalls eine Gleitsichtbrille – oder Kontaktlinsen korrigieren. Es gibt aber auch Behandlungsalternativen. Eine Rolle spielt nach Aussage von Baur immer, womit sich der Patient am wohlsten fühlt oder was ihm am besten hilft.

undefined Der Vortrag „Alterssichtigkeit und Lesebrille – gibt es Alternativen? Sehschwäche im Alter – was kann die Ursache sein?“ findet am Montag, 21. Juli, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: fünf Euro. Zur Abschlussveranstaltung kommen Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz und der medizinisch-wissenschaftliche Betreuer der Vortragsreihe, Prof. Dr. Arthur Mueller, selbst Augenarzt. Die 62. Vortragsreihe beginnt am 22. September.