Wer hilft bei Problemen mit der Hauptschlagader?

Die Hauptschlagader (Aorta) transportiert frisches Blut vom Herzen in alle Körperbereiche. Man kann sich leicht vorstellen, dass eine Erkrankung oder Verletzung der Aorta ernste Gesundheitsprobleme nach sich ziehen kann. In der Ärztlichen Vortragsreihe beschäftigt sich der stellvertretende Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie, Privatdozent Dr. Sebastian Zerwes, am Montag um 19.30 Uhr im Bürgersaal mit Eingriffen, durch die eine Aorta wieder in Ordnung gebracht werden kann.

Der häufigste Defekt an einer Aorta, der eine Operation erfordert, ist ein Aneurysma. Das bedeutet, die Gefäßwand wird dünner; das mit Druck hindurchfließende Blut dehnt sie allmählich aus, und irgendwann kann sie platzen. Eine geplatzte Schlagader ist ein Notfall, der tödlich enden kann. Besser, ein ausgebuchtetes Gefäß wird schon vorher behandelt.

Diese Operationen sind möglich

Man kann laut Zerwes minimal-invasiv oder offen operieren. In dem einen Fall wird die Aorta durch einen sogenannten Stentgraft stabilisiert, der bis an die beschädigte Stelle vorgeschoben wird. Im anderen Fall wird das betroffene Gefäßstück durch eine Prothese ersetzt. In der offenen Operation (also mit Bauch- oder Brustschnitt) können mehrere Stellen zugleich repariert werden. Die Schlüsselloch-OP ist eher für Patienten gedacht, die älter und nicht mehr so leistungsfähig sind.

Die Schlagader kann aber auch durch eine Dissektion angegriffen sein. Darunter versteht man einen Einriss in einer inneren Schicht der Aorta. Blut dringt dann zwischen den Schichten des Gefäßes ein. Die Folge ist: Der Blutfluss wird geringer, es kann zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Organversagen oder schlechterer Blutversorgung von Beinen oder Armen kommen. Eine Dissektion kann in beginnenden Stadien medikamentös behandelt werden. Ist sie ausgeprägt, muss auf ähnliche Weise wie bei einem Aneurysma operiert werden.

Atemtraining soll vor einer Lungenentzündung schützen

Zerwes wird auch darauf eingehen, wie eine Gefäß-OP vorbereitet wird. Dabei ist einiges zu beachten. Unter anderem wird durch Atemtraining einer Lungenentzündung vorgebeugt. Patienten sollten ihren Körper durch die richtige Ernährung und ausreichend Bewegung stärken. Nach der OP sind häufig Reha und regelmäßige Kontrolluntersuchungen nötig. Das wird er im Einzelnen darstellen. Es sind wie üblich auch Fragen aus dem Publikum möglich. Der Eintritt kostet fünf Euro.