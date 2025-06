Auffahrunfall in Margertshausen: Fahrerin leicht verletzt

Am Samstagmittag kam es auf der Staatsstraße 2026 von Fischach in Richtung Margertshausen zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 59 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt wurde. Dabei fuhr die Dame laut Polizei in Kolonne hinter mehreren Fahrzeugen. Kurz vor dem Ortseingang Margertshausen wollte das vorderste Fahrzeug nach links in den Ligusterweg einbiegen. Mehrere dahinter fahrende Fahrzeuge konnten noch rechtzeitig bremsen, eine 20-Jährige bemerkte die bremsenden Autos vor ihr aber zu spät und fuhr auf auf die 59-Jährige auf. Dabei erlitt diese ein Halswirbelschleudertrauma. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. (dav)

Gessertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Margertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis