Vortrag: Warum der Besuch beim Augenarzt so wichtig ist

Traditionell startet die ärztliche Vortragsreihe mit einem augenärztlichen Thema in eine neue Saison. Das ist auch in diesem Jahr wieder der Fall. Der operative Oberarzt in der Klinik für Augenheilkunde des Uniklinikums, Youssef Botros, hat seinem Vortrag den Titel „Gutes Sehen im Alter“ gegeben. Er ist am Montag, 22. September, ab 19.30 Uhr im Bürgersaal in Stadtbergen zu hören.

Gutes Sehen, besonders im Alter, ist nicht selbstverständlich. Das Auge, eines der komplexesten Organe des Körpers, ist nach den Worten von Botros besonders gefährdet, mit den Jahren zu erkranken und Leistungsfähigkeit einzubüßen. Wer schlecht sieht, gefährdet sich selbst und seine Umgebung. Deshalb, so Botros, sollte man der eigenen Sehfähigkeit Beachtung schenken und rechtzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Doch er will seinen Ausführungen einen optimistischen Beiklang geben: Die Medizin steht vielen Augenleiden nicht mehr so hilflos gegenüber wie in früheren Jahrhunderten, als Augenkrankheiten oft mit der Erblindung endeten. „Für viele Erkrankungen können wir gute Therapien anbieten“, sagt Botros.

Diese Augenkrankheiten sind am meisten verbreitet

Botros wird zunächst den anatomischen Aufbau eines Auges und die Funktionen seiner Bestandteile erläutern. Dann kommt er auf die Augenkrankheiten zu sprechen, die am meisten verbreitet sind. Das sind der Graue Star (die Eintrübung der Linse), der Grüne Star (die Schädigung des Sehnervs), der sogenannte Gelbe Star (Makuladegeneration; Schädigung der Netzhaut), die epiretinale Gliose (Schädigung der Membran zwischen Netzhaut und Glaskörper) und die Schädigung von Blutgefäßen im Bereich des Auges, etwa durch Diabetes.

Manchmal stellt der Patient selbst fest, dass sich seine Sehleistung verschlechtert, oder es ergibt sich bei einer Vorsorgeuntersuchung, aber in anderen Fällen werden Augenkrankheiten nach Aussage von Botros auch eher zufällig entdeckt. Deshalb sollte man Augenuntersuchungen wahrnehmen.

Es geht um neue Therapien

In dem Vortrag wird es auch um neuere Therapieansätze gehen: Es gibt neuartige künstliche Linsen zur Behandlung des Grauen Stars. Zur Operation der Netzhaut stehen präzisere Instrumente zur Verfügung, und das Uniklinikum verfügt über eines der leistungsfähigsten Mikroskope, die derzeit verfügbar sind. Bei der Makuladegeneration sind neuartige Medikamente in Sicht, und für den Grünen Star sind neue Therapieansätze entwickelt worden. Der Vortrag „Gutes Sehen im Alter“ findet am Montag, 22. September, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Der Eintritt kostet fünf Euro.