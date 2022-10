Dieses Paar aus dem Landkreis Augsburg wohnt bald energieautark

Naja - In Deutschland sollen 545.000 m3 “Atommüll” anfallen.

Nehmen wir den mit der Dichte von Beton (2,4 T/m3) an, kommen wir auf 1,3 Mio Tonnen.

Das ist weniger als ein Zehntel Lithium-Müll aus den solchen “Wasserstoff-Anlagen”. Das scheint kein Problem zu sein, was wieder erstaunlich ist.



Angeblich machen wir doch heute alles besser, als in den 50er Jahren, als man die Entsorgungsfrage der AKW “vergessen” hat.



Mal ganz davon abgesehen, dass es diese Menge Lithium gar nicht gibt. Und die Kosten dieser Anlage auf eine Miete umgelegt, würden zu einer Mietexplosion führen. Auch fehlen im verdichteten Innenstädten die Flächen für die Solarpanele.

Und am Ende gibt es diese Menge Lithium gar nicht.



Aber wenn das so gut funktioniert, können wir ja ein Gesetz machen, dass solche Anlagen 2030 in allen Wohnhäusern installiert sein müssen.



Merkt eigentlich niemand, dass die hier vorgestellte Lösung ein netter Prototyp ohne Signifikanz ist?

Melden