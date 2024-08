Nachwuchs dominiert bei den Bayerischen Meisterschaften

Bei den Bayerischen Meisterschaften auf der Olymipaschießanlage in Hochbrück haben die Nachwuchsschützen aus dem Augsburger Land ihre volle Stärke ausgespielt. In der Mannschaftswertung der Luftpistole Jugendklasse sicherte sich die erste Mannschaft mit Finn Neumann (Stettenhofen), Marta Fischer (Welden) und Linda Miehle (Jettingen) Rang eins. Die zweite Mannschaft mit Lars Kolter, Johannes Duschek (beide Gessertshausen) und Kilian Gaa (Meitingen) belegte den zweiten Platz vor den Schützen aus Freilassing. Zudem setzte sich Johannes Duschek in der Einzelwertung durch und holte nach Mehrkampf und Standard nun auch mit der Luftpistole seine dritte Einzel Goldmedaille. Silber gab es in der Mannschaftswertung auch für die Juniorinnen mit der Luftpistole. Svenja Gruschka (Zusmarshausen), Lavinia Wehner (Margertshausen) und Greta Fischer (Welden) mussten sich nur den Schützinnen aus Regensburg geschlagen geben. In der Einzelwertung gab es zudem für Svenja Gruschka Silber. Nur ein Ring hätte zum Sieg gefehlt. Überlegen Gold sicherte sie sich in ihrer Lieblingsdisziplin in der Einzelwertung mit der Kleinkaliber Sportpistole und eine weitere Silbermedaille im Wettbewerb Luftpistole Team Mixed zusammen mit Fabian Maisterl (Scheuring).

