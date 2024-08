Friedensfest in Augsburg: Kommen die Menschen zum Einkaufen aufs Land?

Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Feiertage wie in Augsburg. Davon profitieren auch viele Arbeitnehmer aus dem Augsburger Land. Zwar ist das Friedensfest am 8. August nur in Augsburg ein Feiertag, freuen dürften sich aber auch viele derjenigen, die zum Arbeiten vom Land in die Stadt pendeln. Rund 37.000 Menschen machen sich jeden Tag auf den Weg in die Stadt und wieder nach Hause. Das geht aus den Zahlen des Pendleratlas hervor. Rund jeder Vierte, der im Landkreis Augsburg wohnt, hat seinen Arbeitsplatz außerhalb. Was tun also, wenn einige freihaben, aber andere nicht? Ein Einkaufsbummel im Landkreis bietet sich da an. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie sehr die Geschäfte im Augsburger Land den Feiertag in der Stadt zu spüren bekommen.

Die Geschäfte Spiel und Freizeit sowie die Babywelt in Gersthofen profitieren vom Augsburger Feiertag. „Selbstverständlich kommen da mehr Leute, der Tag ist immer ein richtiger Familieneinkaufstag“, sagt Geschäftsführer Karl-Hans Pfleger. Besonders Eltern mit Kindern nutzten gern den freien Tag, um sich mit Badeartikeln wie Planschbecken oder Inlinern und anderen Sportgeräten einzudecken, erzählt er. Wegen der vielen Kundinnen und Kunden biete das Unternehmen sogar spezielle Aktionen nur für den Feiertag am Augsburger Friedenfest an. Wer aber hofft, das Menschengetümmel zu bestimmten Uhrzeiten umgehen zu können, den muss Pfleger enttäuschen „Wir sind an dem Tag durchgehend gut frequentiert“, erzählt er.

Früher hat der Feiertag größere Auswirkungen im Landkreis Augsburg gehabt

Den Wocheneinkauf zu erledigen, scheint wiederum eine weniger beliebte Feiertagsaktivität zu sein. „Ein paar Kunden mehr kommen schon“, sagt Andreas Schmid, Geschäftsführer von Edeka Schmid in Steppach. Rund zehn bis 15 Prozent mehr Menschen kommen an diesem Tag in den Supermarkt, schätzt er. Früher, etwa in den 90er-Jahren sei das Augsburger Friedensfest im Verkauf deutlich mehr zu spüren gewesen. „Da war im Umland sehr viel mehr Betrieb“, erklärt er. Das habe über die vergangenen Jahre deutlich abgenommen. Vor allem aus Augsburg selbst kämen kaum Kundinnen und Kunden.

Das könne auch an der Lage von Steppach liegen, vermutet Schmid: „Wir sind gleich neben Stadtbergen und da hat ja auch alles offen.“ Auch die Nähe zu Neusäß und Gersthofen sorge dafür, dass die Menschen, die zum Einkaufen aus der Stadt kommen, sich besser verteilten. „Auf der anderen Seite bei Friedberg sieht es vielleicht anders aus, weil die Menschen sich weniger verteilen können“, sagt Schmid. Zudem kämen die Menschen nur in Lebensmittelgeschäfte im Landkreis, weil sie wahrscheinlich etwas vergessen haben, glaubt Schmid: „Die, die ins Umland fahren, kommen eher für Textilien und Möbel.“

In Bobingen werden zum Augsburger Friedensfest mehr Fahrräder verkauft

Und für Fahrräder. Julian Reim von der Radwelt Reim in Bobingen sagt: „Wir bereiten uns auf jeden Fall darauf vor.“ Am Donnerstag sind laut dem Sohn des Geschäftsführers alle Mitarbeiter im Einsatz. Insgesamt würden es in Verkauf und Werkstatt voraussichtlich 17 sein, mindestens drei mehr als an vielen anderen Tagen. Die Auswirkungen des Friedensfestes variiere aber von Jahr zu Jahr. Im vergangenen Jahr habe sich der Feiertag deutlich bemerkbar gemacht, es sei viel los und der Umsatz hoch gewesen. Vor zwei Jahren sei es dagegen eher gediegen zugegangen. Und heuer? Das gute Wetter in dieser Woche sei ein gutes Zeichen, sagt Reim.

Auch hierhin könnte Feiertagsgeschäft aus Augsburg herüberschwappen: die Radwelt Reim in Bobingen. Foto: Elmar Knöchel (Archivbild)

Auch im Dehner Garten-Center in Königsbrunn ist am Friedensfest oft mehr los als sonst. Sprecherin Natascha Thomas teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit: „Aufgrund vergangener Erfahrung rechnen wir auch aufgrund dieses Feiertags mit deutlich mehr Besuchern als sonst.“ Auch sie erwähnt das schöne Wetter. „Viele nutzen die freien Tage für Gartenarbeit oder für eine Neugestaltung von Balkon und Terrasse.“

Diana Doriguzzi, Sprecherin der Globus-Baumärkte teilt zum Königsbrunner Laden mit: „Im vergangenen Jahr hatte der Augsburger Feiertag eine positive Auswirkung auf die Kundenfrequenz des Globus-Baumarkts in Königsbrunn. Auch für kommenden Donnerstag sind wir gut vorbereitet und freuen uns auf die Kunden.“