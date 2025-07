Weniger Müll: Vereine im Augsburger Land bekommen kostenlose Becher

Nach vielen Festen und Feiern bleibt vor allem eines: ein großer Haufen Müll an Einweggeschirr. Etwas kleiner machen soll diesen Müllberg in Zukunft der Augsburger Land Becher. Für private Gartenpartys, große Vereinsfeiern oder Schulfeste sollen die Mehrwegbecher gemietet werden können. In vielen Fällen ist das neue Angebot sogar komplett kostenlos. So funktioniert das:

Augsburger Land Becher: So funktioniert das neue Angebot

Die Idee ist nicht neu. Schon seit einiger Zeit gibt es in der Stadt Augsburg ein ähnliches Angebot. Bei vielen Veranstaltungen kommt dort bereits der Augsburger Becher zum Einsatz. Nun soll es ein ähnliches Angebot auch auf dem Land geben. Vorgestellt wurde das bei der jüngsten Dienstbesprechung der Bürgermeister im Landkreis. Demnach ist der Augsburger Land Becher ein umweltfreundlicher Mehrwegbecher, der vom Abfallwirtschaftsbetrieb und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Augsburg ins Leben gerufen wurde. Ziel sei es, Einwegmüll bei Veranstaltungen zu vermeiden und gleichzeitig die Freizeitregion Augsburger Land zu bewerben – mit Motiven regionaler Sehenswürdigkeiten, die auf dem Becher zu sehen sind.

10.000 Becher in der Größe 0,4 Liter und 2500 kleinere 0,2-Becher

Bestellt wurden bislang 10.000 Becher in der Größe 0,4 Liter und 2500 kleinere 0,2-Becher, berichtete Beatrix Böck von der Wirtschaftsförderung des Landkreises. „Die kleineren Becher sind vor allem für Kinder und Schulen gedacht“, sagte sie. In den größeren könnten künftig zum Beispiel bei Feuerwehrfesten oder Vereinsfeiern ausgeschenkt werden. Ob die Größe von 0,4 nicht etwas zu klein sei, wollte einer der Bürgermeister bei der Vorstellung des neuen Angebots wissen. Schließlich werde Bier ja häufig in halben Litern ausgeschenkt. Die Erfahrungswerte zeigten, dass die kleinere Größe bei Veranstaltern besser ankommt, berichtete hingegen Betraix Böck.

Icon Vergrößern So soll der Augsburger Land Becher aussehen. Foto: Benedikt Schürzinger Icon Schließen Schließen So soll der Augsburger Land Becher aussehen. Foto: Benedikt Schürzinger

Interessierte Veranstalter sollen die Becher künftig mieten können. Gelagert werden die Augsburger Land Becher beim Neusässer Unternehmen Eventmeile. Die Firma ist nach eigenen Angaben ein nachhaltiger Ausstatter und Verleiher für professionellen Eventbedarf. Gegen Gebühr sollen die Augsburger Land Becher von dort auch zur Party geliefert werden können. Außerdem wird ein Pfand verlangt. Ansonsten muss nur für die Reinigung der Becher bezahlt werden. Die liegen aktuell bei 12 Cent pro Becher, zuzüglich Mehrwertsteuer. Doch es gibt eine Ausnahme.

Bis zum Ende des kommenden Jahres übernimmt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises die Reinigungsgebühren. Bedeutet: Schulen, Vereine und andere Veranstalter können die Becher für ihre Party komplett kostenlos bekommen. Privatpersonen sind von dieser Förderung ausgenommen. Starten soll das Angebot bereits zum Ende des Monats. Nähere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.augsburger-land-becher.eventmeile.de.