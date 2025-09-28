Icon Menü
Austeller auf dem Thierhaupter Englermarkt zahlen künftig höhere Gebühren

Thierhaupten

Das ändert sich für Aussteller auf dem Engerlmarkt

Im Thierhaupter Gemeinderat wird über die Gebühren gesprochen. Diese werden leicht erhöht, bleiben für die verschiedenen Anbieter aber weiter unterschiedlich.
Von Stefanie Brand
    Der Engerlmarkt in Thierhaupten ist jedes Jahr ein beliebter Weihnachtsmarkt.
    Wer auf dem Engerlmarkt in Thierhaupten ausstellen möchte, hat künftig höhere Kosten. Vorbesprochen wurde das Thema im Kulturausschuss, abgestimmt wurde darüber im Gemeinderat.

    Für einen Stand, an dem Getränke ausgegeben werden, wurden bisher beispielsweise 200 Euro pro Wochenende fällig. Künftig verlangt die Marktgemeinde 250 Euro. Kunsthandwerker können künftig für 50 Euro einen Stand mieten, bisher wurden 40 Euro an Standgebühr fällig. Zudem variieren die Preise je nachdem, ob es sich um einen Stand im Freien oder einen Tisch im Kloster handelt.

    Der Preisunterschied zwischen Essen, Getränken und Handwerk resultiere daraus, dass an Ständen mit Essen und Getränken mehr Umsatz gemacht werde, die Gäste aber zum Stöbern an den Kunsthandwerker-Ständen zum Engerlmarkt kommen, erklärte Bürgermeister Toni Brugger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mit dieser Preisgestaltung solle allen Standbetreibern Rechnung getragen werden. (brast)

