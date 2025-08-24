Auto touchiert Verkehrsinsel: Totalschaden

Eine 77-jährige Autofahrerin war am Samstag um 13.45 Uhr vom Zusmarshausen Richtung Steinekirch unterwegs. Als sie nach rechts Richtung Gabelbach fahren wollte, passierte ihr ein Missgeschick: Der linke Vorderreifen ihres Wagens stieß gegen den Randstein der Verkehrsinsel. Dabei wurde die Vorderachse erheblich beschädigt. Laut Polizei war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. (AZ)
Zusmarshausen
