Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Autounfall bei Zusmarshausen an einer Verkehrsinsel

Zusmarshausen

Auto touchiert Verkehrsinsel: Totalschaden

Eine Autofahrerin hatte zwischen Zusmarshausen und Steinekirch einen Unfall. Danach musste ihr Wagen laut Polizei abgeschleppt werden.
    • |
    • |
    • |
    Zwischen Zusmarshausen und Steinekirch hatte eine Autofahrerin einen Unfall.
    Zwischen Zusmarshausen und Steinekirch hatte eine Autofahrerin einen Unfall. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Eine 77-jährige Autofahrerin war am Samstag um 13.45 Uhr vom Zusmarshausen Richtung Steinekirch unterwegs. Als sie nach rechts Richtung Gabelbach fahren wollte, passierte ihr ein Missgeschick: Der linke Vorderreifen ihres Wagens stieß gegen den Randstein der Verkehrsinsel. Dabei wurde die Vorderachse erheblich beschädigt. Laut Polizei war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden