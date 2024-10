8000 Euro Sachschaden nach Unfall in Aystetten

Etwa 8000 Euro Sachschaden sind nach einem Unfall in Aystetten zu verzeichnen, berichtet die Polizei. Eine 42-Jährige befuhr demnach am Freitag gegen 15.50 Uhr die Straße Wannenberg in östlicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung Frühlingstraße missachtete sie die Vorfahrtsregel rechts vor links, wodurch sie mit dem Fahrzeug einer 34-jährigen Frau zusammenstieß, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

