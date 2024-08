Mit dem Fahrrad von Lindau nach Monaco

Es ist ein sonniger Tag in Lindau am Bodensee, als Tobias Ruoff aus Aystetten und Micha Rapp aus Pfuhl bei Neu-Ulm ihre Fahrräder satteln. Die beiden 32-Jährigen haben ein ehrgeiziges Ziel: In sechs Tagen wollen sie 671 Kilometer und 6051 Höhenmeter zurücklegen, von Lindau bis Èze an der Côte d’Azur, einem malerischen Ort zwischen Monaco und Nizza. Ihre Route führt sie durch sieben Länder und ist inspiriert von der Tour de France.

