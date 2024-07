Neuer Spaß für Wandervögel in Aystetten

Viele Jahre hatte der Wander- und Freizeitclub (WFC) Aystetten auf diesen Tag gewartet: Jetzt sind die Wanderwege in Aystetten ausgebaut und eröffnet. Vorstand Hans Schregle begrüßte im Café Schneider die anwesenden Ehrengäste, Mitglieder und Wanderfreunde. Nach ihm sprach der Präsident des Deutschen Volkssportverbandes (DVV), Uwe Kneibert, der gut informiert die Wanderwege mit fünf und zehn Kilometern Länge auch den ersten Gästen aus Baden-Württemberg, Nordbayern, Oberbayern und Schwaben übergab und vorstellte. Großes Lob gab es für die Arbeit des WFC Aystetten, welcher die Wege zur Zufriedenheit aller im Vorfeld ausgeschildert hatte.

Auch DVV-Ehrenpräsident Horst Volkmer, Vertreter der Bayerischen Staatsforsten, und Aystettens Zweiter Bürgermeister Roland Woppmann mit Kollege Patrik Junker waren unter den Ehrengästen. Volkmer hob in seiner Gastrede hervor, dass sich der WFC Aystetten in über 50 Jahren Mitgliedschaft im DVV einen guten Namen gemacht hat: Durch seine vielen Besuche bei anderen Wandervereinen sei Aystetten immer gut vertreten. Das würden jetzt auch die neuen Wege beweisen, so Volkmer, die zahlreiche Besucher aus ganz Deutschland nach Aystetten locken werden. Woppmann, Mitglied im WFC, hob das Wirken des Clubs in der Gemeinde Aystetten hervor; er lobte die Wandertage und die Waldsäuberungen. Die Gemeinde danke vor allem den fleißigen Mitarbeitenden, auf die der Verein stets bauen könne, so Volkmer. Besonderer Dank ging dabei an Familie Schneider, die das Betreiben der Wanderwege übernommen hat.

Und so funktioniert es: Die Wanderer kaufen im Café Schneider ihre Startkarten für 3 Euro und erhalten einen Prospekt ausgehändigt, der alle Fragen beantwortet. Für Kinder bis 12 Jahren wird nur der halbe Preis fällig. Mit der Startkarte wird das Wegerecht erworben und gleichzeitig eine Haftpflicht- und Unfallversicherung abgeschlossen. Kommen die Wanderer von der Strecke zurück, erhalten sie im Café nach Rückgabe der Startkarte ihren Wertungsstempel. Zusätzlich können sie sich im Café mit Getränken, Kaffee und Kuchen stärken. Auch kleinere Brotzeiten werden angeboten. Die Bushaltestellen nach Augsburg oder Welden sind höchstens 100 Meter entfernt. Ein Fahrplan ist im Prospekt abgedruckt. (AZ)