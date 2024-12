Unbekannte klauen Transporter in Aystetten

Ein VW-Transporter ist laut Polizei am Samstag in Aystetten gestohlen worden. Das Fahrzeug stand demnach vor dem Bauhof an der Straße Am Schlossanger. Um die Mittagszeit stahl der Täter das Fahrzeug, welches einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich hat und verschwand. Die genauen Umstände des Diebstahls werden derzeit ermittelt. Die Polizei Gersthofen fragt nun, wem ein Arbeitsfahrzeug der Gemeinde am Samstag auffiel. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)

