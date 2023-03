Zusammenstoß mit einem Bagger in Aystetten

Ein Bagger ist am Mittwoch in Aystetten mit einem Auto zusammengestoßen. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Einen Zusammenstoß mit einem Bagger hat eine Autofahrerin am Mittwochmorgen in Aystetten überstanden. Wie die Polizei berichtet, tankte ein 24-Jähriger gegen 9.15 Uhr seinen Bagger über ein Tankfahrzeug im Grasweiherweg auf. Da die Straße hierbei kurzzeitig blockiert war, musste die 49-jährige Autofahrerin warten.

Nachdem der Mann das Tanken abgeschlossen hatte, fuhr die 49-Jährige mit ihrem Auto an dem Bagger vorbei. In diesem Moment schwenkte der Baggerfahrer in die Fahrbahn und touchierte die linke Seite des Autos. Dadurch zersprangen die Scheiben an der Fahrerseite und im Heckbereich. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5000 Euro. (AZ)