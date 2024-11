Azubi-Mangel im Augsburger Land: Doch es gibt Hoffnung

Die Anzahl der Auszubildenden in Deutschland stagniert. Knapp die Hälfte aller Betriebe konnten laut IHK nicht alle Ausbildungsplätze für das Ausbildungsjahr 2023/2024 besetzen. In ihrer Ausbildungsumfrage 2024 meldet die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) einen Höchststand an Betrieben, die nicht genug Nachwuchs finden. Mehr als ein Drittel der Betriebe gaben an, sie hätten keine einzige Bewerbung erhalten.

