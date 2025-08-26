Wie steht es um die Wasserqualität der Badeseen im Landkreis?

Der Badeweiher in Thierhaupten bietet im Sommer Abkühlung und Erholung. Rund einen Kilometer vom Ortskern gelegen, kann man im klaren Wasser Baden. Doch wie steht es um die Wasserqualität des Sees? Unsere Redaktion war bei einer der regelmäßigen Badeseenbeprobungen dabei.

Je klarer das Wasser, desto besser ist die Qualität

Alle vier Wochen führt Michele Nardella in der Regel bei allen Seen im Landkreis Augsburg eine Wasserprobe durch. Die Messungen verändern sich aufgrund von äußeren Einflüssen wie Hochwasser oder bei Veränderungen von Grundwasserströmen. Dann kann es auch zu außerplanmäßigen Messungen kommen. Generell gilt: „Je klarer das Wasser, desto besser ist die Qualität“, erklärt der Experte. Um die Wassertransparenz zu untersuchen, hält er eine sogenannte Secchi-Scheibe ins Wasser. Anhand dieser weißen Messscheibe lässt sich die Stichtiefe bestimmen: „Wenn man die Scheibe nicht mehr am Untergrund erkennen kann, dann ist die Qualität wirklich schlechter als normalerweise.“ Am Thierhaupter See, der um den Badesteg nur eine Tiefe von ein anderthalb Metern hat, sieht man allerdings bis zum Boden.

Icon vergrößern Die Wassertransparenz wird mit einer sogenannte Secchi-Scheibe getestet. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Wassertransparenz wird mit einer sogenannte Secchi-Scheibe getestet. Foto: Marcus Merk

Bei der Beprobung wird zunächst ein PE-Plastikbecher mit dem Badeseewasser befüllt. „Hierfür reicht es nicht aus, Wasser aus dem See zu schöpfen, sondern es bedarf einer speziellen Methode“, sagt Michele Nardella. So könne anschließend gewährleistet werden, dass die Probe richtig ausgewertet wird. Er erklärt, dass sich in dem Plastikbehälter eine Natriumthiosulfat-Lösung befinde. So wird das entnommene Wasser entchlort, wodurch die Ergebnisse die Wasserqualität zum Zeitpunkt der Entnahme exakt widerspiegeln. Bei der Beprobung wird der Becher mithilfe eines Stabs kopfüber ins Wasser getunkt. Erst wenn der Behälter einen halben Meter tief im Wasser ist, wird er seitlich gekippt und mit dem Seewasser befüllt. „Das ist sehr wichtig, damit nicht sämtliches Gewebe und Bakterien von der Wasseroberfläche mit in die Probe gelangen“, sagt der Hygienekontrolleur.

Anschließend wird die Wassertemperatur des Sees geprüft. Die Temperatur kann je nach Wetterlage stark variieren und ist kein alleiniger Faktor, der über die Wasserqualität entscheidet. „Trotzdem ist es notwendig, die genaue Temperatur zu messen, um die Probe später richtig auszuwerten“, sagt Michele Nardella. Aktuell hat der Badeweiher in Thierhaupten kühle 18,3 Grad. „Jedoch ist die Temperatur früh am Morgen und im Schatten deutlich geringer.“

Icon vergrößern Auch die Temperatur spielt bei der Auswertung der Probe eine entscheidende Rolle. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch die Temperatur spielt bei der Auswertung der Probe eine entscheidende Rolle. Foto: Marcus Merk

Gute Qualität der Badeseen im Landkreis

Nachdem die Wasserprobe gesichert ist, wird diese in einem gekühlten Zustand ins Labor transportiert. Im ungekühlten Zustand würden sich die Bakterien während der Fahrt weitervermehren. Dadurch könnte das Ergebnis im Labor verfälscht werden. Der Experte sagt: „In der Regel ist nach zwei bis drei Tagen das Ergebnis da.“

Auf die Frage, ob die Menschen im Landkreis Augsburg unbedenklich in den Badeseen schwimmen können, sagt der Experte: „Bezogen auf die Wasserqualität, also von mikrobiologischer Seite aus, ist das Wasser sehr gut.“ In der Region gebe es keinen See, der ihm Sorgen bereitet. Mit einer Ausnahme: „Der einzige See, der manchmal auffällig ist, ist der Rothsee in Zusmarshausen. Die angrenzenden, an der oberen Seite des Sees liegenden, landwirtschaftlichen Nutzflächen sorgen dafür, dass es zu einem regelmäßigen Nährstoffeintrag kommen kann.“ Aufgrund dessen wurde in diesem Jahr am Rothsee vor Verunreinigung durch Blaualgen gewarnt.

Noch bis Mitte September werden die Badeseen weiterhin überprüft, sodass Badegäste hoffentlich noch lange die schönen Badeseen im Landkreis Augsburg ausnutzen können.