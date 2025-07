Das tut sich in der Langweider Geschäftswelt

Das Angebot an frischen Backwaren reduziert sich für die Langweider Bürgerinnen und Bürger in Kürze: Die Bäckerei Liepert schließt ihre Filiale in der Augsburger Straße am Sonntag, 27. Juli. Rückläufige Umsätze und steigende Kosten sind wohl die Gründe dafür.

Langweider Bäckerei schließt, bleibt in Meitingen und Westendorf

Wer wann in die frei werdenden Räumlichkeiten einziehen wird, ist noch nicht bekannt. Nach dem Aus der Liepert-Filiale in Biberbach vor wenigen Wochen verbleiben im Landkreis noch die Filialen in Meitingen und in Westendorf und das Hauptgeschäft der Handwerksbäckerei in Nordendorf.

Langweider Supermarkt macht wieder auf

Vier Tage (vom 21. bis zum 24. Juli) bleibt die Filiale des Discounters Aldi Süd in Stettenhofen geschlossen. Im Inneren des Ladens wird eifrig gewerkelt, der Umbau läuft bereits auf vollen Touren. “Freu dich auf mehr Auswahl, Vielfalt und Frische“ steht auf dem großen Transparent, das noch bis zum 25. Juli den Eingang versperrt.