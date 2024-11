Was macht der Bagger im Lech?

Baufahrzeuge sind derzeit zwischen Langweid und Stettenhofen im und am Lech unterwegs und müssen teilweise auch durchs Wasser fahren. Auf der Schaufel eines Fahrzeugs werden große Felssteine herantransportiert, die laut Wasserwirtschaftsamt Donauwörth zur Ufersicherung nötig sind. Ein weiterer Bagger greift sich die großen Steine und arbeitet sie am Ufer an Ort und Stelle ein. Für diese Arbeiten ist derzeit die Flussmeisterstelle Augsburg an mehreren Stellen südlich der Langweider Brücke vor Ort.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lech Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Langweid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis