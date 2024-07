Vor 50 Jahren fing alles an - der SV-Grün-Weiß aus Baiershofen feiert Geburtstag

Wer weiß, ob es in Baiershofen überhaupt einen Sportverein geben würde, wenn ein gewisser Günter Sziegoleit Anfang der 1970er-Jahre aus Niedersachsen nicht nach Baiershofen gekommen wäre. Er war Pächter der Dorfgaststätte „Traube“ und lockte die Jugend aus dem Angerdorf ins Lokal, indem er ihr in Aussicht stellte, eine Fußball-Stammtischmannschaft zu gründen. Die Euphorie war groß, und tatsächlich bestritt eine Baiershofer Mannschaft im April 1974 ein erstes Freundschaftsspiel gegen ein Team aus Baumgarten, einem Ortsteil der Gemeinde Aislingen.

26 Mitglieder kamen zur Gründungsversammlung

Das Match wurde auf einer Wiese ausgetragen und bewirkte bei der Baiershofer Jugend, dass das Verlangen nach einem eigenen Verein immer größer wurde. Am 25. September des gleichen Jahres war es dann soweit: 26 Mitglieder kamen zur Gründungsversammlung ins Gasthaus „Traube“. Gastwirt Günter Sziegoleit wurde Sportwart und Trainer, Josef Fischer erster Vereinsvorsitzender. Mit dabei bei der Gründungsversammlung war auch Harald Wiedemann, damals 19 Jahre alt. Ihm wurde das Amt als Jugendleiter übertragen, später fungierte er als Fußball-Abteilungsleiter und gilt inzwischen im Verein längst als „Graue Eminenz“. Wobei er diesen Begriff selbst nicht gerne hört. „Bei uns helfen im Dorf fast alle mit“, blickt er auf fünf Jahrzehnte großen Zusammenhalt im 320 Einwohner zählenden Ortsteil der Gemeinde Altenmünster zurück.

Mann der ersten Stunde beim SV Grün-Weiß Baiershofen: Harald Wiedemann. Foto: Günther Herdin

Den Grund, warum der Sportverein (SV) Baiershofen den Zusatz „Grün-Weiß“ bei der Namensnennung mit aufgenommen hat, weiß Wiedemann nicht so genau. Er vermutet aber, dass es daran lag, dass die Nachbarvereine andere Vereinsfarben hatten und das „Grün-Weiß“ noch nicht vergeben war. Die Anfangsjahre waren alles andere als leicht. Zwei Jahre wurde auf einer Wiese gekickt, danach musste eine alte „Sandgrube“, die nicht rechtwinklig war und wenig Gras vorzuweisen hatte, als Spielfeld genutzt werden. Auf dem „alten Baiershofer Sportplatz“, kickten die Mannschaften bis 2004. Dann wurde der neue Platz eingeweiht. Die Fertigstellung der schmucken Anlage war allerdings ein Mammutprojekt. 25.000 Kubikmeter Erde mussten umgewälzt werden, damit an einer steilen Hanglage eine ebene Spielfläche entstehen konnte. Zeitgleich wurde die ehemalige Schule als Bürgerhaus mit Umkleidekabinen und Duschen für die Sportler umgebaut. In drei Jahren leisten die SVB-Mitglieder 25.000 Arbeitsstunden. „Eine Leistung, die heute wohl nicht mehr möglich wäre“, schwärmt Wiedemann von der damaligen Zeit.

Aufregende Zeiten mit dem ersten Aufstieg im Jahr 1999

Sportlich erlebten die Grün-Weißen aufregende Zeiten mit dem ersten Aufstieg im Jahr 1999 über die Relegation, als der TV Gundelfingen mit 4:2 nach Verlängerung besiegt wurde. 15 Jahre (1978 bis 1993) hatte Baiershofen auch eine Reservemannschaft im Spielbetrieb, seitdem schicken die Grün-Weißen nur noch ein „Erste“ in die Punktrunde. Dass sich diese seit 2014 ununterbrochen in der Kreisklasse spielt, darauf ist Harald Wiedemann besonders stolz. Ebenso auf die vereinsinterne Theatergruppe, die seit 1983 existiert und jährlich an Ostern fünf Vorstellungen gibt. Das Aushängeschild des circa 250 Mitglieder starken Vereins sind aber die Fußballerinnen. Bereits seit 1979 sind diese im Spielbetrieb, in der kommenden Saison sogar mit zwei Frauenmannschaften und zwei weiblichen Nachwuchsteams. Einige der Mädels sind bei anstehenden 50-jährigen Vereinsjubiläum als Festdamen im Einsatz.

Das Programm zum Fest beim SV-Grün-Weiß im Überblick

Freitag : Mit dem Festeinzug der Vereine am Freitag, 26. Juli, beginnen beim SV Grün-Weiß Baiershofen die Festivitäten zum 50-jährigen Jubiläum. Den anschließenden Abend der Vereine gestaltet der Musikverein Altenmünster.

Samstag : Am nächsten Tag stehen die Fußball-Nachwuchsmannschaften im Blickpunkt. Die E-Mädchen duellieren sich mit dem TSV Dinkelscherben, die C- und B-Mädels fordern den SSV Aislingen heraus. Ein gemischtes Spiel untereinander bestreiten die Jungs der F-Jugend, die männliche E-Jugend kickt gegen den TSV Zusmarshausen, ehe um 17 Uhr ein Elfmeterturnier erfolgt und um 20 Uhr der Unterhaltungsabend mit der Partyband „Solio Age“ beginnt.

Sonntag : Vereinsboss Phillipp Klaiber und Festausschussvorsitzender Martin Wiedemann freuen sich auch auf das bunte Programm am Sonntag, das mit einem Festgottesdienst um 8.30 beginnt, welchem sich im Festzelt ein zünftiger Frühschoppen mit Weißwurstessen anschließt. Am Nachmittag bestreiten dann um 13.15 Uhr die Bezirksliga-Frauen ein Fußball-Einlagespiel gegen den SV Thierhaupten. Und ab 15 Uhr duelliert sich das Herrenteam des SV Grün-Weiß Baiershofen (Kreisklasse West II) um den neuen Trainer Johannes Schlumberger mit dem Kreisligisten und Nachbarverein SC Altenmünster. Beim anschließenden Festausklang mit deftigen Brotzeiten solls nochmals so richtig gemütlich werden.