Basketball

15:10 Uhr

Aufstiegs-Krimi erfährt eine weitere Fortsetzung

Plus Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen gewinnen das erste Play-Off-Finale und stehen jetzt vor dem Spiel aller Spiele um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Es war der dritte Play-Off-Krimi in Folge für die BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen. Im Finale der 1. Regionalliga Südost siegten die Kangaroos nach den engen Halbfinalspielen gegen Bayern München (65:65; 65:64) am Freitagabend mit 66:64 (34:38) beim MTSV Schwabing Basketball mit dem erneut fast identischen Ergebnis. Die Leitershofer sicherten sich dadurch eine gute Ausgangsposition, im Rückspiel am kommenden Samstag um 19.30 Uhr gegen die Münchner den Aufstieg in die 2. Bundesliga klarzumachen.

