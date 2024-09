Die Vorfreude bei den Kangaroos ist riesig

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen startet am Samstagabend (Spielbeginn 19.30 Uhr, Sporthalle Stadtbergen) in der 2. Basketball-Bundesliga in ihre dritte Saison in Folge. Erster Gegner der Kangaroos ist dann der Aufsteiger VR Bank Würzburg Baskets Akademie.

Es gab einige Veränderungen im Sommer bei den Stadtbergen. Um das Projekt 2. Bundesliga auf stabilere Beine zu stellen, erhielt die Kangaroos Basketball GmbH, in welche der Spielbetrieb der ersten Mannschaft ausgegliedert ist, mit Wayne Chico Pittman, Jan-Niklas Wimberg und der Siegmund Gruppe um Bernd und Daniel Siegmund eine neue Gesellschafterstruktur. Gleichzeitig wurde begonnen, das Konstrukt deutlich zu professionalisieren, ohne aber die Verzahnung zum Amateur- und Jugendbereich zu vernachlässigen. Wayne Chico Pittman, der im Juni das Amt des operativen Geschäftsführers übernommen hatte, zeigt sich mit der bisherigen Entwicklung zufrieden: „Wir haben in der kurzen Zeit schon einige Dinge entwickelt, aber natürlich auch noch viele Aufgaben vor uns. Bisher sind wir sehr zufrieden, der Verein lebt. Davon konnten wir uns zuletzt ein gutes Bild machen, als alle ehrenamtlich Tätigen zu Gast in der Firmenzentrale von Siegmund in Oberottmarshausen waren und zusammen einen gelungenen Abend verbracht haben“, freut sich Pittman.

Fünf hochkarätige Neuzugänge

Ab sofort steht aber nun der sportliche Wettkampf im Vordergrund. Mit den erweiterten Strukturen ist demzufolge auch die Zielsetzung neu formuliert werden. Auf jeden Fall sollen nun im dritten Anlauf endlich die Play-Offs erreicht werden. Das Team scheint auf einem guten Weg, in sieben Testspielen gab es sieben zum Teil auch deutliche Siege gegen sehr gute Gegner. Das Team wurde neu ausgerichtet. Trainer Emanuel Richter und dem sportlicher Leiter Stefan Goschenhofer gelang es, mit Ferenc Gille (26), Asa Williams (25), Elias Marei (22), Christian Hinckson (24) und Tin Udovicic (19) fünf hochkarätige Neuzugänge an Land zu ziehen. Zusammen mit den Leistungsträgern des letzten Jahres, Jannik Westermeir (22), der zum neuen Kapitän bestimmt wurde, Basti März (23), Noel Duarte (23) und Ole Theiss (21) sowie den Talenten aus den eigenen Reihen, Benni Kuprat (20), Dominik Heinrich (19) und Benjamin Heinrich (21) kann man auf eine schlagkräftige Mannschaft bauen. Mit einem Durchschnittsalter von 22,1 Jahren hat dieses Team sicherlich auch eine längerfristige Perspektive.

Eine noch unbekannte Komponente stellt der samstägliche Gegner dar. Die Mainfranken, Farmteam der BBL-Mannschaft von FIT/ONE Würzburg, sind neu in der Liga. „Gegen Würzburg wird es nicht einfach, die Farmteams sind immer ein wenig eine Wundertüte, gerade im ersten Spiel, dazu liegt kaum Scoutingmaterial vor. Sie haben aber einige richtig gute Talente in ihren Reihen“, so BG-Chefcoach Emanuel Richter, der in seine sechste Saison mit den Kangaroos geht und auf sein bewährtes Trainerteam mit Martin Jakov und Andreas Finsinger setzen kann. Bei den Würzburgern sind nur vier Spieler aus dem Aufstiegsjahr im Team verblieben, darunter Kapitän Lukas Roth (22). Mit den beiden Amerikanern Tyrese Williams (24) und Calvin Wishart (25) sowie David Pisic (20/kam aus Speyer), Eduard Rantz (17), Christian Skladanowski (20/beide vom FC Bayern), David Gerhard (20/Coburg) sowie 2,10 Meter Riese Clemens Sokolov (17/Nürnberg) konnten einige vielversprechende Neuzugänge auch mit PRO-B Erfahrung verpflichtet werden.

Ein Bruderduell und das größte Talent seit Dirk Nowitzki

Dazu wird es am Samstag auch ein Bruder Duell geben. Leitershofens Basti März trifft auf seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Jonas, der zuletzt in Kanada als Basketballer aktiv war. Und mit Hannes Steinbach dürfen sich die Leitershofer auf eines der deutschen Toptalente freuen. Der 18-jährige (2,05 Meter groß) feierte zuletzt als Leistungsträger der U18 Nationalmannschaft den Europameistertitel und gilt in Würzburg als größtes Talent seit Dirk Nowitzki. Auch die Trainerbank ist prominent besetzt. Alex King, ehemaliger Nationalspieler und unter anderem als Spieler auch bei Alba Berlin und dem FC Bayern aktiv, coacht die Akademie. Er soll die jungen Talente, von denen auch einige zum BBL-Kader der Würzburger zählen, an höhere Aufgaben heranführen.

Die Vorfreude in Leitershofen ist riesig. Noch einmal BG-Coach Richter: „Endlich beginnt die Saison. Ich bin mir sicher, dass meine Jungs bereit für den Kampf sind und alles geben werden, um das Spiel zu gewinnen. Wir sind gehypt und können es kaum erwarten, in einer hoffentlich randvollen Halle vor den besten Fans der Liga zu spielen“, ist Richter bereits auf Betriebstemperatur der Stufe eins.

Im Vorspiel um 16.30 Uhr trifft das U16-Bayernliga Team der Baramundi Basketball Akademie auf Ingolstadt. Einlass zum Zweitligaspiel ist ab ca. 18.15 Uhr. Um Wartezeiten an der Abendkasse zu vermeiden, empfehlen die Kangaroos ihrem Anhang, rechtzeitig anzureisen und die Eintrittskarten vorab über den Ticketshop auf der Homepage zu ordern. Der Eintrittspreis ist auf diesem Weg auch günstiger als direkt an der Abendkasse.