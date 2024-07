Ein Trio bleibt den Kangaroos treu

Nach Jannik Westermeir dürfen sich die Fans der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen auf drei weitere Akteure aus dem Vorjahr freuen. Noel Duarte, Ole Theiss und Benjamin Kuprat werden auch in der Saison 2024/25 in der 2. Basketball-Bundesliga für die Kangaroos auf dem Feld stehen.

Duarte und Theiss, die beide in Augsburg dann im 3. Semester studieren werden, verzichteten dabei auf eine Ausstiegsoption in ihren Verträgen. Der 22-jährige Noel Duarte, der in der Vorsaison aus Reutlingen nach Augsburg gekommen war, verzeichnete in seiner ersten Zwietliga-Saison in rund 17 Minuten Spielzeit 7,3 Punkte pro Partie. „Ich freue mich sehr, weiterhin Teil der Kangaroos zu sein und meine Reise mit dem Leitershofer Team fortzusetzen. Die Energie und der Zusammenhalt im Verein sind unglaublich, ich kann es kaum erwarten, wieder mit den Jungs auf dem Feld zu stehen. Wir haben große Ziele in dieser Saison“, freut sich der 1,88 Meter große Guard bereits auf den Saisonstart.

Der nur ein Jahr jüngere Ole Theiss wartete vor allem am Ende der letzten Saison mit sehr guten Spielen auf. „Ich freue mich auf die neue Saison. Wir können als Team viel erreichen und natürlich möchte ich auch persönlich den guten Trend aus dem Vorjahr fortsetzen“, so der 2,08 Meter-Hüne. Der Dritte im Bunde, Benjamin Kuprat, feierte erst vor Kurzem seinen 20. Geburtstag. Der ehemalige BBA-Jugendspieler spielte im letzten Jahr vornehmlich im Regionalligateam, kam aber auch bereits neun Mal in der PRO B zum Einsatz, wo ihm seine ersten Punkte und auch sein erster erfolgreicher Dreipunktewurf gelang.

BG-Headcoach Emanuel Richter freut sich auf die bewährten Kräfte im Team: „Ich bin sehr glücklich, Noel, einen der Lieblingsspieler unserer Fans, wieder im Team zu haben. Mit seiner Physis und Athletik begeistert er mich in der Offensive und Defensive gleichsam. Ole hat sich letztes Jahr in allem verbessert, Wurf, Technik, Schnelligkeit und Basketball-IQ. Seine Bedeutung in der Rotation wird zunehmen. Und auch Benni wird seine Chance bekommen. Er arbeitet wahnsinnig hart und hat sich binnen eines Jahres enorm verbessert. Er kann auch unbegrenzt in der Regionalliga spielen und so wertvolle Spielpraxis sammeln und Verantwortung übernehmen“, so Richter.

BG-Geschäftsführer Wayne Pittman zeigt sich ebenfalls zufrieden: „Die jungen Spieler werden in ihrer zweiten Saison von den Erfahrungen im ersten Jahr profitieren. Ich bin überzeugt, dass alle den nächsten großen Schritt gehen werden.“ Inzwischen steht auch der erste Heimspieltermin fest:Am Samstag, 28. September, um 19.30 Uhr treffen die Kangaroos auf Aufsteiger VR Bank Würzburg Baskets Akademie, dem Farmteam des dortigen BBL-Clubs.