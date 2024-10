Gersthofen war zu clever für Aufsteiger Diedorf

Zum Saisonauftakt der Basketballsaison gewannen die Herren des TSV Gersthofen beim Aufsteiger TSV Diedorf in der Bezirksoberliga klar mit 83:63 (47:36). Im ersten Viertel zeigten die Gastgeber eine kompakte Teamleistung mit sicheren Distanzwürfen (21:20 Führung). In der Folgezeit zeigten sich die routinierten Gersthofer deutlich konzentrierter und kontrollierten die Bretter. Mit einer Elf-Punkte-Führung ging man in die Pause. Die knapp 150 Zuschauer sahen auch in der Folge das junge Heimteam immer weiter im Hintertreffen. Zwar kämpfte man um jeden Ball verbissen, jedoch schenkte man nach einem gewonnenem Ball oftmals diesen wieder her. Nach 30 Minuten war die Partie frühzeitig entschieden (50:70). Obwohl man personell auf fünf Stammspieler verzichten musste, ließen sich die Mannen vom Trainerduo Carina und Miriam Unger nicht hängen und zeigten noch einige gelungene Aktionen.

TSV Diedorf: Frech, Heynck, Dülfer, Högg, Kleisli, Hölz, Soti, Schertz, Heinrich, Herrmann und Mini Ocotero.

TSV Gersthofen: Dede, Groß, Kohnle F., Kohnle M., Thienel, Varupa, Janosch, Tatarenko und Konakovic.

Im Gegensatz zur „Ersten“ gewann die zweite Männergarnitur der Diedorfer gegen den TSV Gersthofen II. In einer spannenden Partie hatten die Gastgeber mit 61:48 (36:29) den längeren Atem.

Bei der 55:75 (34:33) Niederlage gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen zeigte die männliche B-Jugend 20 Minuten eine sehr gute Vorstellung gegen den Favoriten.

Zwei Erfolge gegen den gleichen Gegner erkämpfte sich das Miniteam der Schmuttertaler. Zuerst gewann man am Samstag zuhause gegen die zweite Garnitur des TV Augsburg mit 58:42 Punkten. 24 Stunden später zeigte man eine Glanzvorstellung und gewann deutlich mit 105:55 Punkten auswärts.