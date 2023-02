Basketball

vor 19 Min.

Im letzten Viertel brechen die Kangaroos ein

Plus Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen unterliegen bärenstarkem Ulmer Farmteam. Warum Fairplay manchmal eine Einbahnstraße sein kann.

Von Oliver Reiser

Undank ist der Welt Lohn. Vor wenigen Wochen hatte die BG Leitershofen/Stadtbergen ohne zu zögern einer Spielverlegung zugestimmt, damit die Youngsters der Orange Academy beim internationalen Adidas Next Generation Tournament gegen Real Madrid und Inter Mailand antreten konnten. Zum Dank dafür kreuzte das Farmteam von Ratiopharm Ulm zum Nachholspiel der 2. Bundesliga Pro B während der Woche mit sage und schreibe sechs Akteuren aus dem Kader der Erstliga-Truppe in der Stadtberger Sporthalle auf. Fairplay sollte eigentlich keine Einbahnstraße sein, Trotz eines grandiosen Kampfes konnten die Kangaroos der gewaltigen Power dieser Truppe nur bis zum Ende des dritten Viertels standhalten (77:78), dann brachen sie ein. Am Ende stand in der immer härter und immer hektischer werdenden Partie eine 90:108-Niederlage mit bitterem Nachgeschmack zu Buche.

