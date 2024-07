Jannik Westermeir bleibt ein Kangaroo

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen vermeldet für die anstehende Saison 2024/2025 in der 2. Basketball-Bundesliga die Verlängerung mit Eigengewächs Jannik Westermeir. Exakt an dessen 22. Geburtstag gaben die Kangaroos das neuerliche Engagement des Aufbauspielers bekannt. Westermeir stammt aus Thierhaupten und hat in der Jugend des TSV Meitingen begonnen, war dann lange Jahre für die baramundi basketball akademie, dem Nachwuchsprogramm der Leitershofer, aktiv. In der abgelaufenen Saison spielte er bereits eine tragende Rolle bei der BG, als Stammaufbauspieler spielte er 23 von 26 Partien und verbuchte bei rund 30 Minuten Spielzeit pro Partie 12,1 Punkte und 4,6 Assists pro Spiel auf dem Scoutingbogen.

BG-Headcoach Emanuel Richter zu der Personalie: „Ich freue mich sehr, dass Jannik seinen Vertrag verlängert hat und nun in seine vierte Saison mit uns geht. Er hat sich über diese Periode beeindruckend entwickelt und ist zu einem echten Führungsspieler der Mannschaft geworden. Sein Engagement, sein Wille zur harten Arbeit und seine Leidenschaft für das Spiel sind wirklich inspirierend. Wir freuen uns darauf, die Reise gemeinsam fortzusetzen“, so Richter.

Jannik Westermeier, der zu den absoluten Publikumslieblingen bei den Kangaroos zählt, und immer auf eine große Fangemeinde aus seiner Heimatgemeinde zählen kann, äußert sich wie folgt: „Die BG war natürlich mein erster Ansprechpartner. Ich fühle mich in der Region sehr wohl und kann Leistungssport und Studium perfekt verbinden. Die großartigen Fans, die Rolle, die Coach Richie mir aufgezeigt hat sowie die Perspektive für den Verein, die Wayne und sein Team hier konsequent weiterentwickeln, haben mir diese Entscheidung sehr leicht gemacht“, freut sich der 1,90 Meter Mann, der weiterhin mit der Rückennummer 15 für die Stadtberger auflaufen wird.

Jermane Carter, der beste Spieler der abgelaufenen Saison, verlässt die Kangaroos, um in Serbien den nächsten Schritt seiner Karriere zu machen. Foto: Marcus Merk

Der Local Player wird Teil einer Mannschaft sein, die wieder ein ganz anderes Gesicht aufweisen wird. Jermane Carter, der überragende Spieler der abgelaufenen Saison, macht den nächsten Schritt in seiner Karriere und wechselt zu KKV SAC Meridianbet in die erste serbische Liga. Dort wird ihm eine internationale Bühne geboten. Der gebürtige Memminger Jakob Hanzalek verlässt die Kangaroos nach einem Jahr in Richtung Koblenz in die Pro A. Auch der spanische Center Bernat Vanaclocha, Nicolas Lagerman und der bisherige Kapitän Christoph Würmseher werden in der kommenden Saison nicht mehr für die Kangaroos auf dem Parkett stehen. Deren Ziele sind noch nicht bekannt.