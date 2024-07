Kangaroos-Kader nimmt weiter Konturen an

Der Kader der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen für die Saison 2024/2025 in der 2. Basketball-Bundesliga nimmt langsam, aber sicher Konturen an. Mit den Zusagen von Basti März sowie den Brüdern Benjamin und Dominik Heinrich formiert sich das Mannschaftsbild weiter. Damit haben die Kangaroos aktuell nun sieben Spieler im Kader, von denen vier aus der eigenen Jugend stammen. Der 22-jährige Ex-Rosenheimer März, der in Augsburg Lehramt studiert, kann auf eine starke Saison zurückblicken. Er kam in 25 von 26 Spielen zum Einsatz und verbuchte in über 21 Spielminuten 8,8 Punkte pro Partie. Dabei versenkte er stolze 56 Dreipunktewürfe in der Reuse, was einer Quote von 38 Prozent entspricht. Mit seiner Saisonbestleistung wartete er gegen Breitengüssbach mit 27 Punkten auf.

Benjamin Heinrich (21) stand in der abgelaufenen Saison bei elf Spielen im PRO-B Kader und sammelte dort erste Spielminuten, kam aber vornehmlich in der Regionalliga zum Einsatz. Ebenso wie sein zwei Jahre jüngerer Bruder, der im letzten Jahr als Trainingsspieler dem Kader angehörte, in der neuen Saison aber sein Debüt geben soll. „Das sind drei gute Jungs mit sehr viel Potenzial“, sagt Chefcoach Emanuel Richter: „Basti zähle ich zu den besten Dreierwerfern der Liga. Ich bin sehr froh, dass er bei uns bleibt, er war letzte Saison ein wichtiger Faktor. Für Benni haben wir gemeinsam mit Adnan Badnjevic, dem neuen Coach des Regionalliga-Teams, ein Konzept entwickelt, dass er zwischen beiden Teams hin und her pendelt. Das gilt auch für Dominik, der sich großartig entwickelt und absolut bereit ist für sein Debüt in der 2. Bundesliga. Beide Spieler erhöhen auch unsere Intensität im Training, was sehr wichtig ist.“

Emotional zeigte sich Basti März : „Ich freue mich auf ein weiteres Jahr in Leitershofen und Stadtbergen. Hoffentlich sind die Fans genauso heiß auf die neue Saison wie ich.“ Dominik Heinrich schließt sich dem an: „Ich freue mich auf die Möglichkeit, mich auf hohem Niveau weiterentwickeln zu dürfen und bin gespannt auf meine ersten Minuten in der PRO-B“. Benjamin Heinrich sagt: „Der Wechsel zwischen den Teams ermöglicht mir, ein besserer Spieler zu werden und von der Erfahrung und dem Spielverständnis der anderen Akteure zu profitieren“.

Stefan Goschenhofer, der sportliche Leiter der Kangaroos, zeigt sich mit der Entwicklung des Kaders zufrieden: „Wir sind froh Basti, wieder an Bord zu haben, er hat sich letzte Saison phänomenal entwickelt und ist unsere Version von Andi Obst. Er wird entweder für viel Platz unter den Körben sorgen oder ein paar schöne Würfe versenken. Domi und Benni werden unserem Kader Tiefe verleihen, auch wenn ihr Schwerpunkt weiter in der zweiten Mannschaft liegt. Wir haben nun sieben Spieler aus der letzten Saison im Kader bei einem Altersdurchschnitt von etwas über 21 Jahren. Nun geht es darum, auch noch etwas Erfahrung ins Team zu bekommen. Wir sind in intensiven Gesprächen und sind zuversichtlich, bis zum Saisonstart Mitte August den ein oder anderen Neuzugang präsentieren zu können“, so Goschenhofer.