Kangaroos können auch 2. Bundesliga

Wie die Premiere der BG Leitershofen/Stadtbergen gegen die BBA Porsche Ludwigsburg gelaufen ist. Neuzugänge überzeugen.

Genau fünf Monate nach dem triumphalen Aufstieg konnten die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen nun ihre Premiere in der 2. Bundesliga Pro B feiern. Die Anspannung war allgemein groß. Nach einem Durchhänger zum Ende des ersten Viertels, als die Gäste der BBA Porsche Ludwigsburg gegen die zweite Garnitur das Spiel vom 17:12 zum 17:18 drehten, feierten die Kangaroos vor 750 Zuschauenden dann doch einen insgesamt gesehen ungefährdeten 81:65-Sieg.

Es dauerte 1:15 Minuten, ehe Teathloach Pal die ersten Bundesliga-Punkte zum 2:2-Ausgleich per Dunking markierte. Die beiden Neuzugänge Lukas Mayer und Nemanja Scekic sorgten in perfekten Zusammenspiel für die erste Führung (4:2). Die Starting Five mit Scekic, Landene, Pal, Hack-Vazquez und Mayer wirbelte über das Parkett, dass den blutjungen Gästen Hören und Sehen verging. Als Coach Emanuel Richter euphorisiert von der souveränen Vorstellung seine zweite Garde aufs Feld schickte, kippte das Spiel. Innerhalb weniger Minuten schmolz der Vorsprung. Aus einer 17:9-Führung wurde aufgrund zahlreicher Fehlwürfe und -pässe innerhalb von zwei Minuten ein 17:18-Rückstand. Richter wechselte zurück und Jannik Westermeir sorgte mit zwei Freiwürfen für die 19:18-Führung nach dem ersten Viertel.

Nach diesem Durchhänger erlebten die Zuschauenden teilweise Zauberbasketball. Herausragend dabei zwei Neuzugänge. Der überragende Lukas Mayer trieb seine Mannschaft als Emotional Leader immer wieder nach vorne, Nemanja Skekic pflügte sich wie ein Bulldozer durch die gegnerischen Abwehrreihen. Eine aggressive Abwehr verurteilte die Ludwigsburger zu einer miserablen Trefferquote. Ein Dreier eines weiteren Neuzugangs, Nico Laqermann, bedeutete den 42:32-Pausenstand. Die Kangaroos hatten ihre Lektion verstanden.

Nach der Halbzeitshow der Cheerleadergruppe des TSV Diedorf, den "Cheetas", hatten die Hausherren das Spiel unter den Augen von FCA-Vorstandsvorsitzenden Markus Krapf jederzeit im Griff. Über 66:52 nach dem dritten Viertel steuerte man einem sicheren 81:65-Sieg entgegen.

BG Leitershofen/Stadtbergen: Lagermann (3), Hack-Vazquez (4), Pal (11), Topalovic (5), Mayer (19, Uhlich (2), Londene (8), Kaufeld (2), Westermeir (4), Tomic, März, Scekic (23).