Kangaroos schließen wieder zur Spitze auf

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen hat in der 2. Basketball-Bundesliga am späten Sonntagnachmittag die Auswärtspartie bei der Orange Academy Ulm letztendlich klar mit 97:81 (49:39) für sich entschieden. Die Kangaroos schlossen im Klassement dadurch wieder zum Tabellenführer Rhein Stars Köln auf, welcher gegen Erfurt seine erste Saisonniederlage hinnehmen musste. Beide Teams weisen nun 10:2 Punkte auf.

Das schwäbische Derby auf dem MainCourt des Orange Campus begann vor rund 300 Zuschauern, darunter die Mehrheit aus Leitershofen, Stadtbergen und Augsburg, sehr ausgeglichen. Das erste Viertel war ein Offensivspektakel, fast jeder Angriff auf beiden Seiten fand den Weg in die Reuse. Die Führung wechselte hin und her, kein Team konnte sich zunächst absetzen. Die talentierten Ulmer nahmen am Ende angetrieben von ihren Doppellizenzspielern Jordan Müller und Alec Anigbata eine knappe 30:29-Führung mit in die erste Viertelpause. Pech für die BG, ein Buzzer Beater von Tin Udovicic aus rund 20 Metern kam eine Zehntelsekunde zu spät. Danach erhöhten die Leitershofer aber ihre Verteidigungsaktivitäten. Im zweiten Abschnitt ließ man nur noch neun Punkte zu statt deren 30 aus den ersten zehn Minuten. Und weil man sich weiterhin sehr treffsicher von jenseits der Dreipunktelinie zeigte, leuchtete zur Halbzeit ein Zehn-Punkte-Vorsprung für die Gäste von der Anzeigetafel.

In der zweiten Halbzeit stellte BG-Chefcoach Emanuel Richter von Beginn an auf eine Zonenverteidigung um. Diese schmeckte den Württembergern nicht so recht, viele deren Würfe verfehlten nun den Korb. Die Kangaroos nutzen dies geschickt zu zahlreichen Steilangriffen und punkteten nun auch oftmals direkt am Brett durch Ferenc Gille, Elias Marei und Chris Hinckson. Dazu hielt das Team um Kapitän Jannik Westermeir die Foulbelastung in diesem Abschnitt sehr niedrig und brachte sich dadurch nicht unnötig in Schwierigkeiten - ebenfalls eine Verbesserung zu den Partien davor. Spielstand nach dem dritten Viertel: 74:53 für Leitershofen. Das war bereits die Vorentscheidung. Die Gastgeber punkteten in den letzten zehn Minuten noch einige Male von der Dreipunktelinie und warteten auch noch mit dem spektakulärsten Dunking des Abends auf, der Vorsprung der Stadtberge pendelte sich aber immer zwischen 14 und 20 Punkten ein.

Herausragend auf jeden Fall die Dreierquote, bei 41 Prozent Trefferquote verwandelte die BG insgesamt 15 Würfe von jenseits der 6,75-Meter-Linie, dazu traf man auch 82 Prozent der Freiwürfe und drehte in der zweiten Halbzeit auch das Rebound-Duell zu seinen Gunsten. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragten noch einmal Bastian März, der sechs von acht Dreiern verwandelte, und Elias Marei (sieben Rebounds) mit Effizienzwerten von 25 beziehungsweise 24 auf dem Statistikbogen heraus.

Weiter geht es am kommenden Sonntag mit einem weiteren Kracher. In eigener Halle empfängt man die Dragons Rhöndorf, ihres Zeichens amtierender PRO-B Meister und in der Tabelle direkt hinter den Kangaroos platziert. Spielbeginn in Stadtbergen ist dann um 16.30 Uhr.

BG Hessing Leitershofen: Williams (8), Kuprat, Marei (17), Gille (10), Hinckson (8/8 Rebounds), D. Heinrich Westermeir (15/3 Dreier), März (22), Diculescu (14), Udovicic (3).

Stimmen zum Spiel:

BG-Headcoach Emanuel Richter: „Wir sind stolz auf unseren ersten Sieg gegen Ulm. Ich glaube, dass wir nach dem zweiten Viertel den Gegner dominiert haben, sie hatten keine Lösung gegen unsere Zonenverteidigung. Meine Jungs haben das heute perfekt gemacht, dazu haben wir in der Offensive wieder über 90 Punkte erzielt. Ich bin sehr zufrieden heute mit dem Team, nun geht es gegen den Champion aus Rhöndorf vor unseren Fans weiter“.

BG-Co-Trainer Martin Jankov: „Wir hatten heute überragende Quoten in allen Bereichen und haben einen hochverdienten Sieg eingefahren. Danke an die Fans, die mitgefahren sind und uns unterstützt haben“.

Kangaroos Geschäftsführer Wayne Chico Pittman: „Das war heute eine sehr reife Leistung gegen einen hochtalentierten Gegner. Man sieht die Entwicklung in unserem Team inzwischen von Woche zu Woche. Schön, dass es im fünften Anlauf mit dem ersten Sieg gegen die Orange Academy geklappt hat. Nun freuen wir uns auf das nächste Highlight am Sonntag gegen Rhöndorf, ein weiteres Topspiel noch dazu in eigener Halle“.