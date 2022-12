Ohne Korb ist kein Basketballspiel möglich

Warum das Spiel der BG Leitershofen/Stadtbergen gegen den Spitzenreiter abgesagt werden muss.

Ohne Korb kann man nicht Basketball spielen. Deshalb musste das Spiel der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen gegen die EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball Bundesliga, das am Sonntagnachmittag um 16 Uhr stattfinden sollte, abgesagt werden. Grund ist eine defekte Korbanlage in der Stadtberger Sporthalle.

Am Samstagnachmittag sollten die Körbe für diverse Spiele der Kangaroos am Wochenende in der Stadtberger Sporthalle aufgebaut werden, dabei brach an einer der beiden mobilen Anlage ein Zylinder in der Hydraulik. Um den Schaden zu reparieren, bedarf es Ersatzteile und Fachpersonal, welches so schnell nicht verfügbar war. Eine ähnliche mobile Korbanlage steht in der Region auch in keiner anderen Halle zur Verfügung. „Wir haben alle Möglichkeiten geprüft, hatten auch zwei Spezialisten vor Ort, das Problem ist aber zu komplex. Ersatzhallen gibt es auch keine, welche den Anforderungen der Liga entsprechen. Es tut uns leid für unsere Fans, die nun kein Spiel sehen können. Wir werden im Laufe der nächsten Tage das elektronische Ticketing für die Zuschauer rückabwickeln“, so Kangaroos Geschäftsführer Andreas Moser.

Laut Mitteilung von Spielleiter Jonas Stehling wird die Partie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Hierfür muss die BG noch den Defekt per Bilder sowie die ordnungsgemäße Wartung der Anlage nachweisen.

Neben dem Spiel der ersten Mannschaft sind auch die Partien der U18 gegen Ingolstadt, der zweiten Herrenmannschaft gegen Cham, der U16 Bayernliga gegen Nördlingen und das JBBL-Spiel gegen Karlsruhe betroffen. (asan)