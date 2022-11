Basketball

vor 16 Min.

Stark angefangen und stark nachgelassen

Plus Warum die BG Leitershofen/Stadtbergen nach einer 26:12-Führung nach dem ersten Viertel noch die erste Heimniederlage in der 2. Bundesliga kassiert.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Als die Schlusssirene ertönte, zog sich Lewis Londene enttäuscht das Trikot über den Kopf und trat wütend gegen die Plastikmatte, die die Spieler davor schützt, sich am Aufsteller des Korbes zu verletzten. Trainer Emanuel Richter saß wie versteinert auf seinem Stuhl und starrte ungläubig in den Statistikbogen. Auch er konnte es nicht fassen. Soeben hatten die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen gegen die Seeburger College Wizards aus Karlsruhe das erste Heimspiel in der 2. Bundesliga Pro B verloren. Mit 77:73 hatte der bisherige Tabellenletzte die Oberhand behalten, nachdem sich die Zuschauer in der prächtig gefüllten Stadtberger Sporthalle schon auf einen entspannten Basketball-Abend eingestellt hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen