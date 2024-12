Jetzt können die Jubiläumsvorbereitungen in Batzenhofen beginnen

Im kommenden Jahr feiert die Freiwillige Feuerwehr Batzenhofen ihr 150-jähriges Bestehen. Dazu fand in der Feuerwache in Gersthofen ein alter Brauch statt. Nach der Übergabe des Geschenks an die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen leisteten die Kameraden aus Batzenhofen die Patenbitte im Knien auf Holzscheiten ab. Die Gersthofer Abordnung war zufrieden und hat die Patenschaft übernommen. Jetzt können die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen. (gb)

