Bei Meitingen entsteht ein Solarpark

Wochenlang standen kurze Holzstöcke mit rotweißen Bändern auf einem Feld bei Herbertshofen. Dort wird, wie berichtet, ein Solarpark entstehen. Jetzt sind die Fähnchen weg - und erste Vorbereitungen für die Maßnahme getroffen. Wie Bürgermeister Michael Higl im April mitgeteilt hatte, plant der Investor Solarmodule auf einer Fläche von rund 7,7 Hektar Fläche; etwa zwei Hektar werden Grünfläche sein. (corh)
Meitingen
