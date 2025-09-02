Icon Menü
Bauarbeiten am neuen Solarpark bei Meitingen

Meitingen

Bei Meitingen entsteht ein Solarpark

Die Fähnchen auf dem Feld bei Herbertshofen sind verschwunden; der neue Solarpark kommt voran.
    Bei Meitingen wird ein Solarfeld gebaut, erste Maßnahmen sind nun getroffen worden.
    Bei Meitingen wird ein Solarfeld gebaut, erste Maßnahmen sind nun getroffen worden. Foto: Cordula Homann

    Wochenlang standen kurze Holzstöcke mit rotweißen Bändern auf einem Feld bei Herbertshofen. Dort wird, wie berichtet, ein Solarpark entstehen. Jetzt sind die Fähnchen weg - und erste Vorbereitungen für die Maßnahme getroffen. Wie Bürgermeister Michael Higl im April mitgeteilt hatte, plant der Investor Solarmodule auf einer Fläche von rund 7,7 Hektar Fläche; etwa zwei Hektar werden Grünfläche sein. (corh)

