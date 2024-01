Hunderte Bauern demonstrieren am Dienstagabend in Schwabmünchen

Eine Woche lang wollen Landwirte demonstrieren. Montagmorgen rollte die Demo durch den Landkreis Augsburg. Am Dienstag konzentriert sie sich auf den Süden.

Schon eine gute Stunde vor dem Start war am Dienstagabend die Schwabmünchner Westumgehung zwischen den Kreisverkehren im Norden der Feuerwehr ein Meer blinkender, oranger Rundumleuchten. Doch nicht nur da stauten sich die Tratoren und Lastwagen. Auch in Richtung Großaitingen und Leuthau reichten sich die Fahrzeuge ein. Kein Wunder, dass bei den Verantwortlichen des Bauernverbandes die Stimmung ob der vielen Teilnehmer gut war. "Wir hatten etwas mehr als 300 Anmeldungen. Aber da war kein einziger Lastwagen dabei", erklärt Helmut Kugelmann. Mit Blick auf die volle Umgehung schätzt er, dass die Zahl der Fahrzeuge wohl auf 500 anwachsen wird.

Viele der Fahrzeugen hatten Plakate oder Schilder dabei, mit der sie weiter Kritik an den Sparplänen der Bundesregierung üben. Die wird es auch an der Kundgebung zu hören gegeben haben, die nach dem Korso auf dem Schwabmünchner Festplatz stattgefunden hat. Dort hat auch der Kreisvorstand Martin Mayr eine Rede gehalten. Auf den Weg dorthin säumten viele Menschen die Straße und unterstützten die Landwirte.

Bauern planen am Dienstag Kundgebung in Schwabmünchen

Die Polizei wies bereits im Vorfeld darauf hin, dass es ab 18 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in Schwabmünchen kommen kann. Mehrere Verkehrssperrungen seien notwendig. Die Polizei begleite die Versammlung, um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigung der Bevölkerung möglichst gering zu halten. Betroffen ist der Volksfestplatz, der in dieser Zeit nicht als Parkplatz zur Verfügung steht.

Auch im weiteren Innenstadtbereich ist laut Polizei mit Einschränkungen zu rechnen. Markus Trieb, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, teilt mit: "Bereits vor den Anfangszeiten und auch nach Versammlungsende gegen 20 Uhr kann es durch An- und Abreise der Versammlungsteilnehmer örtlich zu entsprechenden Behinderungen kommen."

So verlief der Start der Bauernproteste im Landkreis Augsburg

Am Montagmorgen rollte die Bauern-Demo durch den Landkreis. Von Gersthofen aus ging es über Landstraßen in Richtung Zusmarshausen. Augenscheinlich beteiligten sich zunächst etwa 50 Landwirte mit Traktoren an der Aktion. Im Laufe des Vormittags wurden es immer mehr.

Lesen Sie dazu auch

Laut Veranstalter fuhren am Montagmittag etwa 300 Lastwagen, Traktoren, Transporter und Autos mit dem Demozug durch den Landkreis. Autofahrer mussten den ganzen Tag über mit Stau rechnen. Die Demo war bis 17 Uhr angemeldet.

Bauernprotest: Blockaden entlang der Autobahn A8

Neben dem Protest-Zug durch den Landkreis sind in der ganzen Region weitere Aktionen der Landwirte geplant. So blockieren am Montagvormittag einige Traktoren Kreisverkehre entlang der A8, unter anderem in Adelsried.

45 Bilder Eindrücke von den Protesten der Landwirte im Augsburger Land Foto: Marcus Merk

Im südlichen Landkreis bremsen am Vormittag rund 30 Traktoren das Logistikzentrum Graben aus. Dort befinden sich unter anderem der Versandriese Amazon oder das Hermes-Logistikzentrum. Die Zugmaschinen fahren im Schritttempo zwischen den beiden Kreisverkehren hin und her.

Behinderungen an den B17-Zubringern Graben und Klosterlechfeld

Am Morgen gab es laut Polizei im Berufsverkehr Behinderungen an den B17-Zubringern Graben und Klosterlechfeld. Es habe aber keine Blockaden gegeben, sagte Markus Graf von der Schwabmünchner Polizeiinspektion. Seine Kollegen vor Ort hätten mit den Landwirten gesprochen und auf sie eingewirkt, damit der Verkehr fließt. Überall entlang der B17 im Landkreis Augsburg waren Streifenwagen zu sehen, die das Geschehen im Auge behielten.

Die großen Logistikfirmen Roman Mayer und Andreas Schmid aus Gersthofen lehnten eine Beteiligung am Protest ab. Dass sich dennoch einige Lastwagenfahrer den Bauern im Landkreis Augsburg anschließen, zeigte sich am Montagmorgen auf der Bundesstraße zwischen Schwabmünchen und Klosterlechfeld. Mehrere der großen Fahrzeuge fuhren auf beiden Spuren in stark reduziertem Tempo und bremsten so den Verkehr etwas aus.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.